Умер 41-летний актер сериала "Кости" Хит Фриман

Актер умер во сне.

Американский актер, звезда сериала "Кости" Хит Фриман умер.

Знаменитость ушел из жизни в возрасте 41 года. Он умер во сне в своем доме в Остине. Как рассказал менеджер знаменитости изданию People, Хит был невероятным человеком с сильным характером, преданным семьянином и другом.

"Мы действительно опустошены потерей нашего любимого Хита Фримана. Гениальный человек с сильным духом. Его жизнь была полна глубокой преданностью, привязанностью и щедростью по отношению к семье и друзьям. Он очень гордился своей недавней работой в кино и был очень взволнован следующим этапом", — говорится в заявлении Джо С. Монтифиоре.

Хит Фриман / Getty Images

Подробности смерти Фримана не разглашаются.

Отметим, Хит родился в 1980 году. За свою карьеру он сыграл множество ролей в популярных телепроектах, в частности, в сериалах "Морская полиция: Спецотдел", "Без следа", "Скорая помощь". Наибольшую известность ему принесла роль серийного убийцы в сериале "Кости". Также он занимался продюсированием и был сценаристом лент.

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