Владимир Бебешко впервые рассказал, как четыре года провел в тюрьме

Продюсер и женился в тюрьме.

Известный украинский саундпродюсер Владимир Бебешко вспомнил свои молодые годы и признался, что в 80-х отбыл в тюрьме пять лет.

Тогда он работал в ансамбле музыканта Юрия Варума, отца Анжелики Варум. Тогда же, в 80-х, Бебешко познакомился с будущей супругой Викой Врадий. И именно Варум стал свидетелем на его свадьбе, которая состоялась в тюрьме, говорится в программе "ЖВЛ".

"Я попался с джинсами. Они посчитали, что это какая-то мафия и пришлось мне отбывать наказание. Пять лет строгого режима, усиленного режима – это очень жестко", — признался Бебешко.

Правда, усиленный режим для Бебешко начался со свадьбы – скромной росписи с Викой Врадий под контролем конвойеров. Первые годы молодые супруги ограничивались свиданиями строгого режима.

В тюрьме в Нижнем Новгороде Владимир времени зря не терял, творил с утра до ночи. За образцовое поведение вышел уже через четыре года и сразу создал дебютный альбом для Братьев Гадюкиных и хиты для жены, которая взяла псевдоним Сестричка Вика. Первый фестиваль "Червона Рута" в 1989-м стал триумфом для пары – Вика тогда забрала гран-при.

На сцене артисты новой, свободной украиноязычной музыки были звездами, вне — неблагонадежными советскими гражданами.

"Милиция гоняла всех, била дубинками, чтобы сорвать все. Я не думал, что я творю историю, но я знал, что "Червона Рута" войдет в историю. Благодаря "Червоной Руте" все и началось в Украине", — поделился Бебешко. .

На пике карьеры в 1993 по желанию Сестрички Вики пара эмигрирует в Америку. Это стало началом конца тандема в жизни и на сцене.

"В Америку я не очень охотно ехал. Прожил там пол года. Мы разошлись по принципиальному вопросу, кто где хочет жить. Она осталась там, а я приехал сюда", — поделился продюсер.

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