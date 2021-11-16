Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Владимир Бебешко вспомнил, как выгнал Тину Кароль из студии

Владимир Бебешко вспомнил, как выгнал Тину Кароль из студии

Владимир Бебешко вспомнил, как выгнал Тину Кароль из студии

facebook.com/bebesko

Продюсер сорвал запись композиции "Намалюю тобі зорі".

Известный украинский саундпродюсер Владимир Бебешко создал десятки ставших культовыми хитов, уже вошедших в историю украинской музыки.

Он работал со многими звездами, однако об этом мало кто знает. Оказывается, Все золотые хиты "ВИА Гры" аранжировал и доводил до ума именно Бебешко. Но признается честно, петь девушки не умели, за них частенько пел бэк-вокал, говорится в программе "ЖВЛ".

Через студию Бебешко прошли сотни артистов постсоветского пространства. Некоторые из-за своеобразного нрава Владимира его даже опасаются, говорят, что в работе саунпдродюсер слишком суров.

"Я не церемонился с ними. Лолита заходила в студию и говорила: "Вова, ты меня ругай, ругай меня. Можешь даже матом, меня это возбуждает". У меня был свой подход к ним, я знал, как вытащить эмоцию", — признался продюсер.

Досталось не только опытным, но и совсем зеленым. Будущую поп-диву Тину Кароль музыкант в свое время выгнал из студии и сорвал запись песни "Намалюю тобі зорі".

"Что-то начала мямлить и мимо текста. Я говорю: "Таня, иди домой, выучи". Говорю: "Я не могу это слушать". Она обиделась, ушла прочь и до сих пор она это помнит, мы с ней смеемся", — поделился Бебешко.

Сегодня 65-летний саундпродюсер — пенсионер, который на долю не жалуется, а работает, хотя только в свое удовольствие.

"Я почетный украинский пенсионер, получаю 1800 гривен в месяц и очень доволен. Это так государство оценило мою работу", – поделился саундпродюсер.

Читайте также:

Следующая публикация