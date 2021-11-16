Владимир Бебешко вспомнил, как выгнал Тину Кароль из студии

Продюсер сорвал запись композиции "Намалюю тобі зорі".

Известный украинский саундпродюсер Владимир Бебешко создал десятки ставших культовыми хитов, уже вошедших в историю украинской музыки.

Он работал со многими звездами, однако об этом мало кто знает. Оказывается, Все золотые хиты "ВИА Гры" аранжировал и доводил до ума именно Бебешко. Но признается честно, петь девушки не умели, за них частенько пел бэк-вокал, говорится в программе "ЖВЛ".

Через студию Бебешко прошли сотни артистов постсоветского пространства. Некоторые из-за своеобразного нрава Владимира его даже опасаются, говорят, что в работе саунпдродюсер слишком суров.

"Я не церемонился с ними. Лолита заходила в студию и говорила: "Вова, ты меня ругай, ругай меня. Можешь даже матом, меня это возбуждает". У меня был свой подход к ним, я знал, как вытащить эмоцию", — признался продюсер.

Досталось не только опытным, но и совсем зеленым. Будущую поп-диву Тину Кароль музыкант в свое время выгнал из студии и сорвал запись песни "Намалюю тобі зорі".

"Что-то начала мямлить и мимо текста. Я говорю: "Таня, иди домой, выучи". Говорю: "Я не могу это слушать". Она обиделась, ушла прочь и до сих пор она это помнит, мы с ней смеемся", — поделился Бебешко.

Сегодня 65-летний саундпродюсер — пенсионер, который на долю не жалуется, а работает, хотя только в свое удовольствие.

"Я почетный украинский пенсионер, получаю 1800 гривен в месяц и очень доволен. Это так государство оценило мою работу", – поделился саундпродюсер.

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