Володимир Бебешко пригадав, як вигнав Тіну Кароль зі студії

Продюсер зірвав запис композиції "Намалюю тобі зорі".

Відомий український саундпродюсер Володимир Бебешко створив десятки хітів, які стали культовими та вже увійшли в історію української музики.

Він працював з багатьма нині зірками, однак про це мало хто знає. Виявляється, Усі золоті хіти "ВІА Гри" аранжував та доводив до пуття саме Бебешко. Але зізнається чесно, співати дівчата не вміли, за них частенько співав бек-вокал, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Через студію Бебешка пройшли сотні артистів пострадянського простору. Деякі через своєрідний норов Володимира його навіть побоюються, кажуть, що в роботі саунпдродюсер надто суворий.

"Я не церемонився з ними. Лоліта заходила до студії і казала: "Вово, ти мене свари, свари мене. Можеш навіть матом, мене це збуджує". В мене був свій підхід до них, я знав, як витягнути емоцію", - зізнався продюсер.

Перепадало не лише досвідченим, а й зовсім зеленим. Майбутню поп-діву Тіну Кароль музикант свого часу вигнав зі студії та зірвав запис пісні "Намалюю тобі зорі".

"Щось почала мимрити і повз текст. Я кажу: "Таню, іди додому, вивчи". Кажу: "Я не можу то слухати". Вона образилася, пішла геть і досі вона це пам'ятає, ми з нею сміємося", - поділився Бебешко.

Сьогодні 65-річний саундпродюсер - пенсіонер, який на долю не скаржиться, а досі працює, хоча тільки у своє задоволення.

"Я почесний український пенсіонер, отримую 1800 гривень в місяць і дуже задоволений. Це так держава оцінила мою роботу", - поділився саундпродюсер.

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