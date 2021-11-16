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Pfizer разрешила производить свои таблетки от коронавируса другим компаниям

Pfizer разрешила производить свои таблетки от коронавируса другим компаниям

Associated Press

Квалифицированные производители лекарств по всему миру смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.

Американская фармацевтическая компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств (MPP). Это решение позволит другим компаниям производить их экспериментальные таблетки от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно условиям главного лицензионного соглашения между Pfizer и MPP, квалифицированные производители генерических лекарственных средств во всем мире смогут поставлять экспериментальные таблетки в 95 стран, охватывающих примерно 53% населения мира. Сюда входят все страны с низким средним уровнем дохода и некоторые страны с уровнем дохода выше среднего в Африке к югу от Сахары, а также страны, которые за последние пять лет перешли от уровня доходов ниже среднего к среднему.

Напомним, ранее Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%. Сообщения о результатах эксперимента опубликовали 5 ноября.

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