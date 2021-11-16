Pfizer разрешила производить свои таблетки от коронавируса другим компаниям

Квалифицированные производители лекарств по всему миру смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.

Американская фармацевтическая компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств ( MPP) . Это решение позволит другим компаниям производить их экспериментальные таблетки от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Согласно условиям главного лицензионного соглашения между Pfizer и MPP, квалифицированные производители генерических лекарственных средств во всем мире смогут поставлять экспериментальные таблетки в 95 стран, охватывающих примерно 53% населения мира. Сюда входят все страны с низким средним уровнем дохода и некоторые страны с уровнем дохода выше среднего в Африке к югу от Сахары, а также страны, которые за последние пять лет перешли от уровня доходов ниже среднего к среднему.

Напомним, ранее Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%. Сообщения о результатах эксперимента опубликовали 5 ноября.

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