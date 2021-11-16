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Pfizer дозволила виробляти свої таблетки від коронавірусу іншим компаніям

Pfizer дозволила виробляти свої таблетки від коронавірусу іншим компаніям

Associated Press

Кваліфіковані виробники ліків у всьому світі зможуть забезпечити новим препаратом 95 країн.

Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів (MPP). Це рішенні дасть змогу іншим компаніям виробляти їхні експериментальні таблетки від COVID-19.

Про це йдеться у заяві компанії.

Згідно з умовами головної ліцензійної угоди між Pfizer та MPP, кваліфіковані виробники генеричних лікарських засобів у всьому світі зможуть поставляти експериментальні таблетки у 95 країн, що охоплює приблизно 53% населення світу.  Сюди входять усі країни з низьким середнім рівнем доходу та деякі країни з рівнем доходу вище середнього в Африці на південь від Сахари, а також країни, які за останні п’ять років перейшли від рівня доходів нижче середнього до вище середнього. 

Нагадаємо, раніше Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%. Повідомлення про результати експерименту опублікували 5 листопада.

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