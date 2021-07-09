Саркома поразила лицо 10-летней Софийки

Ребенку нужны средства на лечение.

Софий только 10 лет, а на ее жизнь выпали недетские испытания, с которыми она мужественно борется, но есть еще финансовые вопросы, непосильные для семьи ребенка.

«Ее диагноз - эмбриональная рабдоомисаркома правой щеки 4 стадия, поражена и левая легкая, врачи давали 24% процента выживания, у Софийки все легкое было заполнено метастазами, но с помощью неравнодушных людей за год мы прошли 9 блоков химиотерапии и 2 високодозные химии и случилось чудо - легкие чистые», - рассказывает мама девочки.

Все дальнейшие месяцы Соня получала терапию, которая не давала бы болезни вернутся, но вот в прошлом месяце курс закончился, а контрольное обследование показало, что саркома начала прогресировать.

Финансы семьи давно закончились и только поддержка неравнодушных помогает ребенку лечиться. Сейчас мама умоляет не оставить их в одиночку и помочь завершить путь к полному выздоровлению.

«МРТ и КТ обнаружили, что в правом лёгком метастазы, доктор сказал, что надо делать КТ в Киев и брать будут биопсию с правого лёгкого. Это очень дорого стоит для нашей семьи. У Софии еще дома ждет 4 сестрички и 2 брата, у нас нет денег даже на билеты, чтоб ехать, а надо чем скорее, тем лучше. Просим помочь нам", - говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

№ картки 5167 8032 0073 0740 Галдецкая Алла

Перевод можно осуществить через любую платежную систему.

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