Саркома уразила обличчя 10-річної Софійки

Дитині потрібні кошти на лікування.

Софій лише 10 років, а на її життя випали недитячі випробовування, з якими вона мужньо бореться, але є ще фінансові питання, які непосильні для родини дитини.

«Її діагноз - ембріональна рабдоомісаркома правої щоки 4 стадія, була уражена також ліва легеня, лікарі давали 24% відсотка виживання, у Софійки все легке було заповнене метастазами, але допомогою небайдужих людей за рік ми пройшли 9 блоків хіміотерапії і 2 високодозовані хімії і трапилося диво - легкі чисті», - розповідає мама дівчинки.

Всі подальші місяці Соня отримувала терапію, яка не давала б хворобы повернуться, але у червні курс закінчився, а контрольне обстеження показало, що саркома почала прогресувати.

Фінанси родини давно закінчились і лише підтримка небайдужих допомагає дитині лікуватись. Зараз мама благає не залишити їх на самоті і допомогти завершити шлях до цілковитого одужання.

«Хвороба уразила легені, і права легеня відмовила. Софії терміново треба капати хімію, без хіміотерапій шансів немає. Це дуже дорого коштує для нашої сім'ї. У Софії ще вдома чекає 4 сестрички і 2 брата, у нас немає грошей навіть на квитки, щоб їхати, а треба чим швидше, тим краще. Просимо допомогти нам», - каже мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

№ картки 5167 8032 0073 0740 Галдецька Алла

Переказ можна здійснити через будь-яку платіжну систему.

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