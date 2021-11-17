Помер 41-річний актор серіалу "Кістки" Хіт Фріман

Актор помер уві сні.

Американський актор, зірка серіалу "Кістки" Хіт Фріман помер.

Знаменитість пішов з життя у віці 41 року. Він помер уві сні у своєму будинку в Остіні. Як розповів менеджер знаменитості виданню People, Хіт був неймовірною людиною з сильним характером, який був відданим сім'янином та другом.

"Ми справді спустошені втратою нашого улюбленого Хіта Фрімана. Геніальна людина з сильним духом. Його життя було сповнене глибокої відданістю, прихильністю та щедрістю щодо сім'ї та друзів. Він дуже пишався своєю нещодавньою роботою в кіно і був дуже схвильований наступним етапом своєї кар'єри", - йдеться у заяві Джо С. Монтіфіоре.

Хіт Фріман / Getty Images

Подробиці смерті Фрімана не розголошуються.

Зауважимо, Хіт народився 1980 року. За свою кар'єру він зіграв безліч ролей у популярних телепроєктах, зокрема, в серіалах "Морська поліція: Спецвідділ", "Без сліду", "Швидка допомога". Найбільшу популярність йому принесла роль серійного вбивці у серіалі "Кістки". Також він займався продюсуванням та був сценаристом стрічок.

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