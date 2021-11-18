У США у перестрілці загинув відомий репер

У Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав.

Відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією поліції, інцидент зі стріляниною стався, коли Янг Дольф перебував в одному з місцевих магазинів і купував. Співробітники поліції відреагували на стрілянину в кафе Makeda's Butter Cookies, де після прибуття вони виявили жертву. Співробітники магазину сказали, що в Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав.

У поліції заявили, що вбивство Дольфа є ще одним прикладом безглуздого насильства із застосуванням вогнепальної зброї, з якою американці стикаються на місцевому та національному рівнях.

У вересні 2017 року в Лос-Анджелесі на репера вже був замах. Пізніше у зв'язку зі стріляниною було заарештовано трьох людей.

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня в результаті інциденту зі стріляниною під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фі загинула оператор Галина Гатчінс. Актор вистрілив із пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Гатчінс зазнала тяжкого поранення і її гелікоптером доставили до лікарні в Альбукерці. Втім, жінка померла.

Читайте також:

Новини світу: на знімальному майданчику в США актор Алек Болдвін застрелив українку-операторку

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.