У США у перестрілці загинув відомий репер

У Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав.
Відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі.
Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За інформацією поліції, інцидент зі стріляниною стався, коли Янг Дольф перебував в одному з місцевих магазинів і купував. Співробітники поліції відреагували на стрілянину в кафе Makeda's Butter Cookies, де після прибуття вони виявили жертву. Співробітники магазину сказали, що в Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав.
У поліції заявили, що вбивство Дольфа є ще одним прикладом безглуздого насильства із застосуванням вогнепальної зброї, з якою американці стикаються на місцевому та національному рівнях.
У вересні 2017 року в Лос-Анджелесі на репера вже був замах. Пізніше у зв'язку зі стріляниною було заарештовано трьох людей.
Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня в результаті інциденту зі стріляниною під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фі загинула оператор Галина Гатчінс. Актор вистрілив із пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Гатчінс зазнала тяжкого поранення і її гелікоптером доставили до лікарні в Альбукерці. Втім, жінка померла.
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