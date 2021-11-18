Коридор затемнень 2021: чи справді він вливає на землян

Все базується на вірі і це нормально, коли людина хоче опиратися на когось або щось у складних ситуаціях.

Коридор затемнень: він розпочнеться з часткового місячного затемнення 19 листопада та завершиться 4 грудня - після повного сонячного затемнення. Що говорять про цей період астрономи і що радять астрологи? Та чи впливає це явище на поведінку людей і що говорять психологи, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 листопада.

Психологиня пояснює - все базується на вірі і це нормально, коли людина хоче опиратися на когось або щось у складних ситуаціях.

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Чимало людей є схильними до того, щоб вірити у всілякі гороскопи, у коридор затемнень, в астрологію. Це в психології називається як "магічне мислення", і воно має для психіки захисну функцію.

Життя ж – складна річ, і хочеться якось розділити відповідальність. Мовляв, не я ж в цьому винен – це день був поганий, або сонячне затемнення, ретроградний Меркурій. І саме це вже знімає напруження з психіки.

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Коридор затемнень: чи впливає це явище на поведінку людей

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