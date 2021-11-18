Народні прикмети, обряди і звичаї 19 листопада

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.

19 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника, преподобного Луки, економа Печерського, в Ближнiх печерах, мучениць Текуси, Олександри, Полактiї, Клавдiї, Єфросинiї, Афанасiї i Матрони, преподобного Луки Тавроменiйського.

19 листопада: українські народні прикмети

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — треба чекати мокрого снігу з вітром.

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

19 листопада: церковне свято

Павло I або Павло Константинопольський — архієпископ Константинопольський в 337—350 роках, відомий також як Сповідник Павло, святий.

Павло жив у IV ст. і походив з міста Солуня (Салоніки), що у грецькій частині Македонії. Був писарем константинопольського архієпископа Олександра, а потім дияконом. Після смерті Олександра, диякон Павло був висвячений на єпископа і став його наступником.

За намовою аріан, імператор Констанцій II усунув Павла з патріаршого престолу і засудив на вигнання, а його місце посів аріанський єпископ Євсевій з Нікомедії.

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Патріарх Павло втік до Риму, де зустрівся зі св. Афанасієм Александрійським, який також перебував у вигнанні через аріан. Коли Юлій I довідався про Павла й Афанасія, то скликав 341 року Синод, який виправдав обох єпископів і наказав повернути їм престоли. Після смерті Євсевія Павло знову посів архієпископський престол, але аріани ще двічі проганяли патріарха на заслання. Під час останнього вигнання він був у Месопотамії, Сирії, а також у Вірменії, де аріани шість діб морили його голодом, а потім задушили 351 року.

Вшановується святим православними і греко-католиками.

19 листопада: народні традиції

З днем пов'язують льодостав — замерзання річок і озер. А якщо йде сніг — чекай сніжну й добру для озимини зиму.

Селяни цього дня починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх і перевіряли. Відправлялися на рибалку і очікували льодоставу.Говорили, що з цієї дати лід, що з’явився на річці, не розтане до весни.

19 листопада: що варто робити

Рибалки з цієї дати починали готуватися до зимової риболовлі. Вони розбирали снасті, перевіряли і чинили їх. Відправлялися порибалити і чекали льодоставу. У північних регіонах цього дня водяного задобрювали ласощами і монетами.

19 листопада: що категорично заборонено

вирушати в далеку дорогу;

залишатися у боргах.

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