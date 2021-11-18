Народні прикмети, обряди і звичаї 19 листопада

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.
19 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника, преподобного Луки, економа Печерського, в Ближнiх печерах, мучениць Текуси, Олександри, Полактiї, Клавдiї, Єфросинiї, Афанасiї i Матрони, преподобного Луки Тавроменiйського.
19 листопада: українські народні прикмети
- Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.
- Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — треба чекати мокрого снігу з вітром.
- Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.
- Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.
19 листопада: церковне свято
Павло I або Павло Константинопольський — архієпископ Константинопольський в 337—350 роках, відомий також як Сповідник Павло, святий.
Павло жив у IV ст. і походив з міста Солуня (Салоніки), що у грецькій частині Македонії. Був писарем константинопольського архієпископа Олександра, а потім дияконом. Після смерті Олександра, диякон Павло був висвячений на єпископа і став його наступником.
За намовою аріан, імператор Констанцій II усунув Павла з патріаршого престолу і засудив на вигнання, а його місце посів аріанський єпископ Євсевій з Нікомедії.
Патріарх Павло втік до Риму, де зустрівся зі св. Афанасієм Александрійським, який також перебував у вигнанні через аріан. Коли Юлій I довідався про Павла й Афанасія, то скликав 341 року Синод, який виправдав обох єпископів і наказав повернути їм престоли. Після смерті Євсевія Павло знову посів архієпископський престол, але аріани ще двічі проганяли патріарха на заслання. Під час останнього вигнання він був у Месопотамії, Сирії, а також у Вірменії, де аріани шість діб морили його голодом, а потім задушили 351 року.
Вшановується святим православними і греко-католиками.
19 листопада: народні традиції
З днем пов'язують льодостав — замерзання річок і озер. А якщо йде сніг — чекай сніжну й добру для озимини зиму.
Селяни цього дня починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх і перевіряли. Відправлялися на рибалку і очікували льодоставу.Говорили, що з цієї дати лід, що з’явився на річці, не розтане до весни.
19 листопада: що варто робити
Рибалки з цієї дати починали готуватися до зимової риболовлі. Вони розбирали снасті, перевіряли і чинили їх. Відправлялися порибалити і чекали льодоставу. У північних регіонах цього дня водяного задобрювали ласощами і монетами.
19 листопада: що категорично заборонено
- вирушати в далеку дорогу;
- залишатися у боргах.
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