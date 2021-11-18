Народные приметы, обряды и обычаи 19 ноября

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень.

19 ноября верующие и церковь чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преподобного Луки, эконома Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Ефросинии, Луки, Афанасии.

19 ноября: украинские народные приметы

Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.

Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.

Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

19 ноября: церковный праздник

Павел I или Павел Константинопольский – архиепископ Константинопольский в 337-350 годах, известный так же как Исповедник Павел, святой.

Павел жил в IV ст. и происходил из города Солуня (Салоники), расположенного в греческой части Македонии. Был писарем константинопольского архиепископа Александра, а затем дьяконом. После смерти Александра, диакон Павел был рукоположен в епископа и стал его преемником.

По наущению ариан, император Констанций II отстранил Павла с патриаршего престола и осудил на изгнание, а его место занял арианский епископ Евсевий из Никомедии.

Также читайте 19 ноября землян ждет самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года: кто его увидит

Патриарх Павел бежал в Рим, где встретился со св. Афанасием Александрийским, также находившимся в изгнании через ариан. Когда Юлий I узнал Павла и Афанасия, то созвал в 341 году Синод, оправдавший обоих епископов и приказавший вернуть им престолы. После смерти Евсевия Павел снова занял архиепископский престол, но арианы еще дважды прогоняли патриарха в ссылку. Во время последнего изгнания он находился в Месопотамии, Сирии, а также в Армении, где арианы шесть суток морили его голодом, а затем задушили в 351 году.

Почитается святым православными и греко-католиками.

19 ноября: народные традиции

С днем связывают ледостав — замерзание рек и озер. А если идет снег – жди снежную и хорошую для озимых зиму.

Крестьяне в этот день начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли. Отправлялись на рыбалку и ожидали ледостава. Говорили, что с этой даты появившийся на реке лед не растает до весны.

19 ноября: что следует делать

Рыбаки с этой даты начинали готовиться к зимней рыбалке. Они разбирали снасти, проверяли и чинили их. Отправлялись порыбачить и ждали ледостава. В северных регионах этого дня водяного удобряли лакомством и монетами.

19 ноября: что категорически запрещено

отправляться в дальний путь;

оставаться в долгах.

Читайте также:

Чего ждать от погоды на этой неделе

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.