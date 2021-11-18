Мистецтво на дотик: українські музейники дозволили помацати експонати

Доторкнутися поки що можна лише до мистецтва буддизму й ісламу.

Мистецтво на дотик: об’ємні картини, де кожен колір має свій візерунок, і глиняні пам'ятки, які повторюють старовинні оригінали до найдрібнішої тріщинки - українські музейники презентували унікальний проєкт - майже три десятки творів світового мистецтва тепер можна буде - помацати. Про те, як створювали об’ємні копії, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 листопада.

Вперше в українському музеї заохочують мацати витвори мистецтва. Аби чіпати руками стало можна, експонати пройшли довгий шлях. Гончарна майстерня на околиці столиці. Між сучасними вазами й посудом крутиться голова Будди. Азійського Бога Ірина зліпила з глини. Очі, ніс, волосся - з кожним етапом - Будда дедалі більше скидається на оригінал чотирнадцятого століття - його світлини - в усіх можливих ракурсах на столі перед майстринею

Ірина повторює найдрібніші вади - сліди недбайливого зберігання, чи невдалих переїздів. Під час роботи більше дивиться на стелю, ніж на Будду - перевіряє, який він виходить не на око, а на дотик.

На сусідньому столі чекає вже готовий - і навіть обпечений експонат - копія сімсотрічної кахлі.

Візерунки на тлі об’ємних літер гончарі прибрали, щоби не плутати тих, хто дивитиметься на експонат пальцями. Залишили тільки пташку і зайця в кутках. А от сам прохолодний матеріал - на дотик - такий же як в оригіналу.

І тільки коли тактильні копії опиняються поруч з оригіналами в музеї Ханенків - помічаємо головну різницю, що сучасний Будда як мінімум на п’ять сантиметрів більший, а кахля - навпаки - менша. І виявляється - так треба. Копію будь-якого твору мистецтва роблять або на декілька сантиметрів більше, або на декілька сантиметрів менше оригіналу – для того, щоб у майбутньому музейні співробітники досліджуючи колекцію могли відрізнити, де був оригінальний твір мистецтва, а де тактильна копія.

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Австрійська інфанта і буддійська ікона - лише сімнадцять картин, які, на перший погляд, мов яскраві світлини з журналу, але, якщо придивитися, виявляються об’ємними. Рельєф нанесений спеціальним ультрафіолетовим лаком - схожим покривають нігті на манікюрі. І в кожного кольору - візерунок - свій. Ідея зробити картини об’ємними Руслану наснилася. Його організація адаптує книжки і дороговкази для незрячих людей. Тепер побачити пальцями можна й мистецтво.

Але вперше учасники можуть торкнутись експонатів. Доторкнутися поки що можна лише до мистецтва буддизму й ісламу, але в музеї вже думають, як адаптувати європейські зали. Порушувати одвічне правило "руками не чіпати" відвідувачам сподобалось.

Раніше ми писали, що Одеський художній музей, який очолював Ройтбурд, отримав статус національного.

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