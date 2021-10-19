В Україні створили віртуальний музей російської агресії

На інтернет-порталі розміщено фото та відео доказів військових злочинів РФ.

У Києві презентували веб-портал про ключові події російської агресії та злочини, скоєні Російською Федерацію в Криму та на Донбасі, починаючи з 2014 року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На інтернет-порталі відтворили усю хронологію подій захоплення Криму. На мапі півострова позначено місця, зібрано фото та відео з доказами порушень міжнародного права Росією.

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Над проєктом працювали фахівці прокуратури, інституту національної пам’яті, юристи та громадські організації. У матеріалах зібрано свідчення очевидців, документальні факти, доповіді міжнародних організацій, особисті та судові справи, які демонструють воєнні злочини РФ та справжню картину тих подій.

Проєкт буде доповнюватись інформацією про окупацію Донбасу. Ознайомитись з ним може будь-хто, достатньо зайти на сайт.

“Нам потрібно захищати себе і цей захист повинен бути не тільки фізичним, але й віртуальним. Тому що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на фронті фальсифікацій та фейків”, - зазначив під час презентації віртуального музею російської агресії міністр культури України Олександр Ткаченко.

Новини України: у Києві презентували віртуальний музей російської агресії

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