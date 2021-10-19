В Украине создали виртуальный музей российской агрессии

На интернет-портале размещены фото и видео доказательств военных преступлений РФ.

В Киеве презентовали веб-портал о ключевых событиях российской агрессии и преступлениях, совершенных Российской Федерацией в Крыму и на Донбассе, начиная с 2014 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На интернет-портале воссоздали всю хронологию событий захвата Крыма. На карте полуострова обозначены места, собраны фото и видео с доказательствами нарушений международного права Россией.

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Над проектом работали специалисты прокуратуры, института национальной памяти, юристы и общественные организации. В материалах собраны свидетельства очевидцев, документальные факты, доклады международных организаций, личные и судебные дела, которые демонстрируют военные преступления РФ и истинную картину тех событий.

Проект будет дополняться информацией об оккупации Донбасса. Ознакомиться с ним может любой, достаточно зайти на сайт.

"Нам нужно защищать себя и эта защита должна быть не только физической, но и виртуальной. Потому что война идет на разных фронтах, в том числе и на фронте фальсификаций и фейков ", — отметил во время презентации виртуального музея российской агрессии министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Новости Украины: в Киеве презентовали виртуальный музей российской агрессии

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