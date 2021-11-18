У родині Ірини Федишин сталося горе

Помер дідусь співачки.

Українська співачка Ірина Федишин повідомила про смерть рідної людини.

З життя пішов дідусь зірки Антон. Чоловіку було 80 років. Сумну звістку виконавиця повідомила на сторінці у Facebook, опублікувавши фото з ним.

instagram.com/irynafedyshyn

"Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо… Вічна пам'ять… Спочивайте з Богом", – написала артистка.

Сьогодні у нас сумні новини… Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-ліття. Сумуємо … Вічна пам’ять… Спочивайте з Богом Опубліковано Іриною Федишин Вівторок, 16 листопада 2021 р.

У коментарях прихильники та колеги підтримали зірку та висловили свої співчуття родині.

Тримайтеся

Мої співчуття… Світла пам'ять дідусеві

Найщиріші співчуття. Пам‘ятаю, яке щастя ви йому подарували. Світла пам'ять…

В Instagram-stories виконавиця розповіла, що дідуся поховали сьогодні. Також Ірина подякувала шанувальникам за слова підтримки.

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