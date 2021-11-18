В семье Ирины Федишин случилось горе

Умер дедушка певицы.

Украинская певица Ирина Федишин сообщила о смерти родного человека.

Из жизни ушел дедушка звезды Антон. Мужчине было 80 лет. Печальную новость исполнительница сообщила на странице Facebook, опубликовав фото с ним.

instagram.com/irynafedyshyn

"Отошел от нас наш дедушка Антон... А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем... Вечная память... Почивайте с Богом", — написала артистка.

Сегодня у нас печальные новости... Отошел от нас наш дедушка Антон... А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Почивайте с Богом Опубликовано Ириной Федишин Вторник, 16 ноября 2021 г.

В комментариях фанаты и коллеги поддержали звезду и выразили свои соболезнования семье.

Держитесь

Мои соболезнования… Светлая память дедушке

Самые искренние соболезнования. Помню, какое счастье вы ему подарили. Светлая память…

В Instagram-stories исполнительница рассказала, что дедушка был похоронен сегодня. Также Ирина поблагодарила поклонников за слова поддержки.

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