Дзеркальна дата 12.12: що робити, що категорично заборонено та як загадати бажання

Езотерики вважають, що будь-яке ухвалене у цей день рішення може стати переломним в долі.

Дзеркальні дати протягом року – такі особливі характерні дні, у які слід бути обережним, але водночас, у такі дати можна залучити до свого життя удачу. Такі дні, як 12.12, називають дзеркальними датами або датами-паліндромами. Датам-паліндромам давно приписують особливі магічні властивості.

Розповідаємо чому цей день називають особливим, що не можна робити 12 грудня і як загадувати бажання на дзеркальну дату, щоб воно обов'язково збулося.

Дзеркальна дата: що це

Сила цифр настільки велика, що можна нею скористатися, щоб виконати свої найзаповітніші бажання і досягти різних цілей як у роботі, так і у сфері особистих взаємин. Сила дати в тому, що загадані бажання безперешкодно потрапляють до Всесвіту, тому що ритми життя людини зараз максимально резонують із космічними.

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Водночас цей день важливо утриматися від тривалих поїздок та доленосних рішень та провести час із близькими людьми. У такі дні працює закон тяжіння, тож негативу не має бути місця. Також у цей день постарайтеся думати про хороше та не сваритися.

Дзеркальна дата 12.12: що категорично не можна робити

сваритися та конфліктувати;

думати і говорити вголос слова з часткою «не»;

говорити негативні слова іншим;

відмовляйте в допомозі іншим і відмахуйтесь від тих, хто хоче допомогти вам;

бути агресивним, лінивим, піддавайтеся похмурому настрою.

Дзеркальна дата 12.12: як правильно загадати бажання

загадувати бажання треба лише у спокійному стані, зваживши всі за і проти; не можна бажати того, що може зашкодити оточенню – негатив бумерангом повернеться до вас; не можна просити абстрактне, інакше мрія може здійснитися не так, як було задумано.

Дзеркальна дата 12.12: що робити

Потрібно займатись самоаналізом.

Працювати над помилками.

Займатися духовними практиками.

Приділяти час сім'ї та оточити близьких турботою, а й сконцентруватися на особистих потребах.

Займатися інтелектуальною працею та творчістю.

Знати, чого хотіти цього дня.

Реалізувати плани та покупки.

Присвятити час тому, що дарує вам насолоду.

Проводити генеральне прибирання у будинку.

Наводити лад у паперах.

Позбавлятися непотрібних, старих речей.

Гуляти з друзями.

Запускати спільний проєкт.

Міняти зовнішність, гардероб.

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