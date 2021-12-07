Дзеркальна дата 12.12: що робити, що категорично заборонено та як загадати бажання

Езотерики вважають, що будь-яке ухвалене у цей день рішення може стати переломним в долі.
Дзеркальні дати протягом року – такі особливі характерні дні, у які слід бути обережним, але водночас, у такі дати можна залучити до свого життя удачу. Такі дні, як 12.12, називають дзеркальними датами або датами-паліндромами. Датам-паліндромам давно приписують особливі магічні властивості.
Розповідаємо чому цей день називають особливим, що не можна робити 12 грудня і як загадувати бажання на дзеркальну дату, щоб воно обов'язково збулося.
Дзеркальна дата: що це
Сила цифр настільки велика, що можна нею скористатися, щоб виконати свої найзаповітніші бажання і досягти різних цілей як у роботі, так і у сфері особистих взаємин. Сила дати в тому, що загадані бажання безперешкодно потрапляють до Всесвіту, тому що ритми життя людини зараз максимально резонують із космічними.
Водночас цей день важливо утриматися від тривалих поїздок та доленосних рішень та провести час із близькими людьми. У такі дні працює закон тяжіння, тож негативу не має бути місця. Також у цей день постарайтеся думати про хороше та не сваритися.
Дзеркальна дата 12.12: що категорично не можна робити
- сваритися та конфліктувати;
- думати і говорити вголос слова з часткою «не»;
- говорити негативні слова іншим;
- відмовляйте в допомозі іншим і відмахуйтесь від тих, хто хоче допомогти вам;
- бути агресивним, лінивим, піддавайтеся похмурому настрою.
Дзеркальна дата 12.12: як правильно загадати бажання
- загадувати бажання треба лише у спокійному стані, зваживши всі за і проти;
- не можна бажати того, що може зашкодити оточенню – негатив бумерангом повернеться до вас;
- не можна просити абстрактне, інакше мрія може здійснитися не так, як було задумано.
Дзеркальна дата 12.12: що робити
- Потрібно займатись самоаналізом.
- Працювати над помилками.
- Займатися духовними практиками.
- Приділяти час сім'ї та оточити близьких турботою, а й сконцентруватися на особистих потребах.
- Займатися інтелектуальною працею та творчістю.
- Знати, чого хотіти цього дня.
- Реалізувати плани та покупки.
- Присвятити час тому, що дарує вам насолоду.
- Проводити генеральне прибирання у будинку.
- Наводити лад у паперах.
- Позбавлятися непотрібних, старих речей.
- Гуляти з друзями.
- Запускати спільний проєкт.
- Міняти зовнішність, гардероб.
Читайте також:
- Місячний календар на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні
- Місячний календар на грудень 2021: коли повний місяць і молодик
- Місяць без курсу в грудні 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити
- Таропрогноз на грудень 2021: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам пророкують