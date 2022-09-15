ВСУ обстреляли оккупантов, которые дислоцировались в пригороде Херсона, и их технику

В Херсонской области за ночь ВСУ нанесли 140 огневых ударов по позициям оккупантов и их технике.

Также украинские защитники взяли под огневой контроль Каховский мост, чтобы исключить его использование.

Об этом 15 сентября говорится в сообщении ОК "Юг".

Силами обороны продолжается огневое поражение логистики и транспортных путей для предотвращения введения в бой резервов врага.

"В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона. Обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование. Подтверждены потери. 12 рашистов и 7 единиц автомобильной техники. Остальные потери доразведываются", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевки Херсонской области. Он подчеркнул, что бои за этот населенный пункт все еще продолжаются.

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