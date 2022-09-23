Реальные потери армии РФ составляют более 100 тысяч убитыми и ранеными – эксперт

С начала полномасшатбного наступления на Украину общие боевые потери среди личного состава российской армии составляют более 100 тысяч убитыми и ранеными, говорит Александр Мусиенко.

По его словам, потери армии РФ в Украине – достаточно значительны.

Такую цифру приводит политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью ТСН.ua.

"Реальные потери действительно достаточно значительны, они фактически сокрушительны. Нужно понимать ситуацию в промежутке времени, как это происходило. На момент 24 февраля, во время агрессивного полномасштабного вторжения российских войск в Украину по нескольким направлениям, их контингент насчитывал, по разным оценкам, от 160 до 175 тысяч военнослужащих. Эти остатки из них до сих пор воюют в Украине. Там у них уже недоукомплектованы подразделения, истощенные, но они все еще находятся здесь", — говорит он.

По словам эксперта, этих 175 тысяч военных были самым дееспособным крылом российской армии на тот период.

"То есть это были наиболее подготовленные подразделения из контрактников, призовников, наемников частной военной компании "Вагнера", тех наемников, которые действительно были подготовлены и имели опыт участия в боевых действиях. Это гораздо более серьезная боевая единица", — говорит Мусиенко.

Но, как добавляет эксперт, эта группировка продолжает терпеть в Украине поражение.

"Суммарно мы можем сказать, что потери российских войск убитыми и ранеными и выбывшими, или пропавшими без вести, могут составлять более 100 тысяч личного состава. Следующее, что мы видели, это то, что на стадии ведения боевых действий российским войскам не хватало того состава, которым они начинали с 24 февраля, и он постоянно подпитывался. Такое подпитывание было в мае-июне, когда россияне отступили из-под Киева, Чернигова, такое подпитывание было буквально недавно – 3-й армейский корпус, которого перебрасывали. Также такаие подпитки были через наемников ПВК "Лига" или "Вагнера". И такие подпитки были из-за скрытой мобилизации в России, которая все же происходила. Вот такое количество войск, боеспособной группировки, и их судьба", — говорит Мусиенко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 56 060 человек . Данные уточняются.

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