"Это не наши, у них акцент": мэр Мелитополя рассказал, кто поддерживает псевдореферендум

В Мелитополь Запорожской области накануне псевдореферендума российские оккупанты завезли массовку из Крыма, чтобы снимать пропагандистские сюжеты о "довольных местных жителях".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров на Youtube-канале ТСН.

"Сегодня они не отказались от идеи проведения референдума, хотя видят тотальное сопротивление наших, гражданского населения на временно оккупированных территориях. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку из Крыма, с помощью которой они будут снимать пропагандистские сюжеты - якобы поддержка местного населения в Мелитополе. Но мы четко понимаем, что этого точно нет", — сообщил мэр.

По словам Федорова, оккупанты сняли опрос жителей на улицах города, "но почему-то те, кто отвечал о поддержке России, разговаривали с акцентом, и это точно не жители нашего города".

Напомним, Россия 23 сентября начала на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ. Назначили "волеизъявление" на 23-27 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Отметим, что в пятницу утром в Мелитополе раздался громкий взрыв. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что люди боятся выходить из дома.

"А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", — подчеркнул он.

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