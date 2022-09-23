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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв — Федоров

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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв — Федоров

Фото: Associated Press

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты продолжают террор.

В пятницу, 23 сентября, в 07:00 в Мелитополе раздался громкий взрыв. Его ощутили жители в центре города.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день домового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", — подчеркнул он.

По словам Федорова, в настоящее время уточняется информация о последствиях взрывов.

Мэр оккупированного города советует людям держаться подальше от российских военных и вражеской техники.

Напомним, в четверг, 22 сентября, на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, который устроили кафиры. Во время атаки россияне ликвидировали троих своих военных.

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