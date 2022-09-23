В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух - Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти продовжують терор.
У п'ятницю, 23 вересня, о 07:00 в Мелітополі пролунав гучний вибух. Його відчули мешканці в центрі міста.
Про повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - наголосив він.
За словами Федорова, наразі уточнується інформація про наслідки вибухів.
Мер окупованого міста радить людям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки.
Нагадаємо, у четвер, 22 вересня, на Центральному ринку Мелітополя стався вибух, який влаштували окупанти. Під час атаки росіяни ліквідували трьох своїх військових.
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