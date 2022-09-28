В Волынской области изменили продолжительность комендантского часа

С сегодняшнего дня, 28 сентября, в области меняется время комендантского часа.
С сегодняшнего дня, 28 сентября, комендантский час в Волынской области продлится с 00:00 до 05:00 утра.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
"На Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Соответствующий приказ подписал сегодня, учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой" – отметил он.
Погуляйко также напомнил, что находиться на улицах во время комендантского часа имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.
Напомним, недавно время комендантского часа изменили в Житомирской области.
Читайте также:
- В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа
- В Киеве ввели спецпропуска нового формата: что изменилось
- В Полтавской области ограничат продажу алкоголя и увеличат продолжительность комендантского часа: подробности