В Волынской области изменили продолжительность комендантского часа

С сегодняшнего дня, 28 сентября, в области меняется время комендантского часа.

С сегодняшнего дня, 28 сентября, комендантский час в Волынской области продлится с 00:00 до 05:00 утра.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"На Волыни изменено время комендантского часа. В частности, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Соответствующий приказ подписал сегодня, учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой" – отметил он.

Погуляйко также напомнил, что находиться на улицах во время комендантского часа имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Напомним, недавно время комендантского часа изменили в Житомирской области.

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