Росіяни обстріляли ракетами Гуляйполе: зруйновано історичну будівлю

Зранку 28 вересня окупанти обстріляли Гуляйполе у Пологівському районі. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Армія РФ своїм ударом зруйновала будівлю, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога. Наразі фахівц уточнюють інформацію щодо постраждалих.

"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 вересня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще в 26 населених пунктах області. До правоохоронців надійшло 20 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

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