Підозра у держзраді: експрезиденту Молдови Додону подовжили домашній арешт

Колишнього президента Молдови підозрюють у держзраді, а також у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України.

Колишній президент Молдови Ігор Додон залишиться під домашнім арештом.

Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Кишинева, пише Newsmaker.

Апеляційна палата відхилила клопотання адвокатів Додона про зміну запобіжного заходу. Судді також схвалили запит прокурорів про подовження арешту не на 20, а на 30 діб.

Родич Додона, Петру Меріняну, який проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента, теж залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, правоохоронці 24 травня відвезли Додона до слідчого ізолятора після затримання у справі за підозрою в державній зраді.

Перед цим у будинку Додона та його кума провели обшуки, під час яких було виявлено предмети розкоші, кошти у національній та іноземній валюті, квитанції, документи, що підлягають перевірці.

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