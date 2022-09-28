Подозрение в госизмене: экс-президенту Молдовы Додону продлили домашний арест

Бывший президент Молдовы подозревается в госизмене, а также в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон останется под домашним арестом.

Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, пишет Newsmaker.

Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов Додона об изменении меры пресечения. Судьи также одобрили запрос прокуроров о продлении ареста не на 20, а на 30 суток.

Родственник Додона, Петру Мериняну, проходящий подозреваемым по делу против бывшего президента, тоже остается под домашним арестом.

Напомним, правоохранители 24 мая отвезли Додона в следственный изолятор после задержания по делу по подозрению в государственной измене.

Перед этим в доме Додона и его кума провели обыски, в ходе которых были обнаружены предметы роскоши, средства в национальной и иностранной валюте, квитанции, которые необходимо проверить.

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