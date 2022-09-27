За що окупанти мстяться Одесі: експерт пояснив атаки дронів на місто

Атаки військових РФ на Одесу за допомогою іранських безпілотників є актом помсти.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Експерт зазначив, що окупантам наразі довелося відмовитись від своїх планів з захоплення Одеси.

"На мій погляд, організувати повноцінний морський десант фактично неможливо. Ракетний паритет в північній частині акваторії Чорного моря склався за фактом. Дякуємо нашим союзникам за надання неймовірно якісних систем "Гарпун". Нагадаю, вони мають дальність стрільби від 90 до 315 км, і акваторія Чорного моря перекрита. У нас є і власні розробки Р-360 "Нептун", за допомогою яких потопили крейсер "Москва", - зазначив Черніков.

На його думку, "атаки на Одесу є нічим іншим, як своєрідною моральною компенсацією, навіть панікою".

"Південна Пальміра" не стала на їхній бік. Вони десь навіть мстяться населенню, яке вони вважали своїм", - наголосив він.

Варто зазначити, що російська армія у ніч проти 27 вересня знову атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. 26 вересня Росія також атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Два - влучили в об'єкт військової інфраструктури.

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