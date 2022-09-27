За что оккупанты мстят Одессе: эксперт объяснил атаки дронов на город

Атаки военных РФ на Одессу с помощью иранских беспилотников являются актом мести.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

Эксперт отметил, что оккупантам пришлось отказаться от своих планов по захвату Одессы.

"На мой взгляд, организовать полноценный морской десант фактически невозможно. Ракетный паритет в северной части акватории Черного моря сложился по факту. Благодарим наших союзников за предоставление невероятно качественных систем "Гарпун". Напомню, они имеют дальность стрельбы от 90 до 315 км, и акватория Черного моря перекрыта. У нас есть и собственные разработки Р-360 "Нептун", с помощью которых потопили крейсер "Москва", — отметил Черников.

По его мнению, " атаки на Одессу не что иное, как своеобразная моральная компенсация, даже паника".

"Южная Пальмира" не встала на их сторону. Они где-то даже мстят населению, которое они считали своим", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что российская армия в ночь на 27 сентября снова атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. 26 сентября Россия также атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры.

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