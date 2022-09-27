"Коровой Яр наш": ВСУ зашли в населенный пункт в Донецкой области (видео)

Отметим, что российские захватчики пытаются сорвать активные действия ВСУ в Донецкой области, сообщили ранее в Генштабе.

О Коровим Яру сообщил офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадым.

"Коровой Яр наш. Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба, – это видео от бойцов-крестоносцев уже можно распространить", – говорится в заявлении.

"Коровий Яр наш! Мы дома!" – выкрикивает на опубликованном видео один из украинских защитников, бронетехникой въезжающих в село.

Коровой Яр наш



Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба — это видео от бойцов-крестоносцев можно распространить pic.twitter.com/5cuDOTOtjG — Сергей Нещадым (@nevedimka123) September 27, 2022

Напомним, еще 22 сентября россияне начали распространять в Сети информацию, что ВСУ будто бы дошли до Редкодуба на Донетчине и практически взяли в окружение Лиман и Коровой Яр. Тогда советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Лиман может быть освобожден через несколько дней.

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