"Коровой Яр наш": ВСУ зашли в населенный пункт в Донецкой области (видео)

Украинские военные зашли в село Коровой Яр Донецкой области, которое контролировали российские оккупанты.
Отметим, что российские захватчики пытаются сорвать активные действия ВСУ в Донецкой области, сообщили ранее в Генштабе.
О Коровим Яру сообщил офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадым.
"Коровой Яр наш. Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба, – это видео от бойцов-крестоносцев уже можно распространить", – говорится в заявлении.
"Коровий Яр наш! Мы дома!" – выкрикивает на опубликованном видео один из украинских защитников, бронетехникой въезжающих в село.
Коровой Яр наш— Сергей Нещадым (@nevedimka123) September 27, 2022
Поскольку уже поступает определенная информация из Редкодуба, а также населенный пункт фигурирует в сводках Генштаба — это видео от бойцов-крестоносцев можно распространить pic.twitter.com/5cuDOTOtjG
Напомним, еще 22 сентября россияне начали распространять в Сети информацию, что ВСУ будто бы дошли до Редкодуба на Донетчине и практически взяли в окружение Лиман и Коровой Яр. Тогда советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что Лиман может быть освобожден через несколько дней.
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