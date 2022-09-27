ЗСУ взяли під контроль Коровій Яр на Донеччині (відео)

Українські військові вигнали російських окупантів із села Коровій Яр Донецької області.
Зауважимо, що російські загарбники намагаються зірвати активні дії ЗСУ на Донеччині, повідомили раніше в Генштабі.
Про Коровій Яр повідомив офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим.
"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – йдеться в заяві.
"Коровій Яр наш! Ми вдома!" – вигукує на опублікованому відео один з українських захисників, які бронетехнікою в'їжджають до села.
Коровій Яр наш— Сергей Нещадим (@nevedimka123) September 27, 2022
Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу - це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити pic.twitter.com/5cuDOTOtjG
Нагадаємо, ще 22 вересня росіяни почали поширювати в Мережі інформацію, що ЗСУ начебто дійшли до Рідкодуба на Донеччині і практично взяли в оточення Лиман та Коровій Яр. Тоді радник Офісу президента Олексій Арестович натякнув, що Лиман може бути звільнений за кілька днів.
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