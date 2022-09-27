ЗСУ взяли під контроль Коровій Яр на Донеччині (відео)

Зауважимо, що російські загарбники намагаються зірвати активні дії ЗСУ на Донеччині, повідомили раніше в Генштабі.

Про Коровій Яр повідомив офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим.

"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – йдеться в заяві.

"Коровій Яр наш! Ми вдома!" – вигукує на опублікованому відео один з українських захисників, які бронетехнікою в'їжджають до села.

Коровій Яр наш



Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу - це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити pic.twitter.com/5cuDOTOtjG — Сергей Нещадим (@nevedimka123) September 27, 2022

Нагадаємо, ще 22 вересня росіяни почали поширювати в Мережі інформацію, що ЗСУ начебто дійшли до Рідкодуба на Донеччині і практично взяли в оточення Лиман та Коровій Яр. Тоді радник Офісу президента Олексій Арестович натякнув, що Лиман може бути звільнений за кілька днів.

Читайте також:

Зрадники за ґратами: бойовики "ЛДНР" отримали реальні строки