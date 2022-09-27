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ЗСУ взяли під контроль Коровій Яр на Донеччині (відео)

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ЗСУ взяли під контроль Коровій Яр на Донеччині (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові вигнали російських окупантів із села Коровій Яр Донецької області.

Зауважимо, що російські загарбники намагаються зірвати активні дії ЗСУ на Донеччині, повідомили раніше в Генштабі.

Про Коровій Яр повідомив офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим.

"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – йдеться в заяві.

"Коровій Яр наш! Ми вдома!" – вигукує на опублікованому відео один з українських захисників, які бронетехнікою в'їжджають до села.

Нагадаємо, ще 22 вересня росіяни почали поширювати в Мережі інформацію, що ЗСУ начебто дійшли до Рідкодуба на Донеччині і практично взяли в оточення Лиман та Коровій Яр. Тоді радник Офісу президента Олексій Арестович натякнув, що Лиман може бути звільнений за кілька днів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2610
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