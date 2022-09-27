У водах США біля Аляски зафіксовані військові кораблі Росії та Китаю – AP

У США корабель берегової охорони, який виконував патрулювання у Беринговому морі, зафіксував біля Аляски ракетний крейсер із Китаю.

Згодом з’ясувалося, що крейсер був не один, адже раніше він пропливав приблизно за 86 миль (138 км) на північ від острова Киска на Алясці.

Про це повідомляє Associated Press.

"Два інші китайські військово-морські кораблі і чотири російські військово-морські кораблі, включно з есмінцем, були помічені в одиночному строю", ­– йдеться у матеріалі видання.

Командувач 17-го округу берегової охорони США, контрадмірал Натан Мур заявив, що країна продовжать забезпечувати відсутність порушень своїх інтересів у морському середовищі навколо Аляски.

Американська берегова охорона також заявила, що керівні принципи операції Frontier Sentinel передбачають реагування на таку присустність – коли стратегічні конкуренти діють у водах США та навколо них.

Зауважимо, ще в березні США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці через війну Росії в Україні.

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