Министр обороны Британии: РФ – гораздо большая угроза, чем думала Европа

Россия является намного большей угрозой, чем считала Европа ранее.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме безопасности, сообщает "Укринформ".

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"Траектория, которой мы все должны придерживаться, – это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что Россия намного больше угроза, чем мы все думали", – заявил Воллес.

Министр подчеркнул, что РФ не только развязала войну в Европе, но и нарушает права человека и создает другие угрозы. В частности, он обратил внимание на "пока загадочные взрывы на газопроводах", использование энергии в качестве оружия, агрессивное применение Россией "вагнеровцев" в Западной Африке.

Такие действия, по словам Уоллеса, приводят к дестабилизациям в регионе и создают сопутствующие угрозы для европейского континента.

Кроме того, министр обороны Британии рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы. Поэтому сейчас реформируют свой военный сектор и увеличивают расходы на оборону. В частности, это касается и Великобритании, которая планирует увеличить оборонные расходы к 2030 году до уровня 3% от ВВП.

Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать Киев, пока украинский трактор не потянет последний российский танк.

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