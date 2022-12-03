Кім просить підприємства переорієнтуватися на нічні зміни та пригрозив обленерго

Також голова ОВА анонсував перегляд графіків відключення світла в регіоні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до місцевих підприємств з прохання переорієнтувати свою роботу - перейти на нічні зміни.

Повідомлення про це з'явилося у його Facebook.

"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з мобiльним завданням)", - наголосив керівник області.

Також Кім пригрозив обленерго: "Якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" - даватиме пояснення СБУ".

До слова, голова Миколаївщини анонсував перегляд графіків відключення світла в регіоні. За його словами, відключення можуть бути по чотири години - з подаванням світла дві-чотири години.

Нагадаємо, у Миколаївській області від 1 грудня змінили тривалість комендантської години. Втім, нововведення не стосується деокупованих територій. Тепер комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.