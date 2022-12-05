У Маріуполі росіяни виморюють холодом місцевих жителів — радник мера

Росіяни влаштовують геноцид українців у Маріуполі
В окупованому Маріуполі у місцевих жителів в квартирах температура падає до двох градусів морозу.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він показав відео, на якому один з місцевих жителів розказує, що вітер порвав плівку на його вікнах, а окупаційна влада ніяк не збирається вирішувати проблеми людей.
"Окрім електрообігрівачів, люди кричать про необхідність спальників та карематів. В квартири. Евакуація мала б рятувати людей. Але, це якщо на меті рятувати, а не вимороти холодом. Геноцид як він є", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від нового року окупанти збираються навчати українських студентів за "російськими стандартами".
Крім того, раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів, що в захопленому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на харчові продукти, а відновлювати зруйновану інфраструктуру ніхто не збирається.
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