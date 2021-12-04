Церковне свято 5 грудня: день пам'яті святого Прокопія Читця

Якщо в Прокоп’єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

5 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Читця, який прийняв мученицьку смерть на початку 4 століття.

Історія свята

Згідно з житієм, Прокопій народився в Єрусалимі і служив читцем у Кесарійській церкві, де роз'яснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською мовою. Святий прославився тим, що мав дар зцілювати одержимих бісами. За наказом намісника Палестини читця схопили і змушували принести жертву язичницьким богам. Прокопій, який відмовився зробити це, був обезголовлений.

Народні традиції і прикмети

В народі вважали, що від Прокопія встановлюється добрий, міцний санний шлях. Цього дня ставили у снігу зимові віхи, щоб позначити шлях. Дорога, прокладена на Прокопія, трималася аж до весни.

Зазвичай дороги прокладали всім селом, а після цього для працівників влаштовували частування і розпочали мирське свято. Крім того, починаючи від Прокоп'єва дня чоловіки виготовляли та лагодили сани.

Діти на Прокопа зазвичай збиралися на вулиці, влаштовували галасливі гуляння – грали у сніжки, каталися з гір. Нерідко до хлопця приєднувалася і сільська молодь.

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Якщо в Прокоп’єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – бути швидкому снігу, а якщо сідають на землю, то відлиги.

Що заборонено робити 5 грудня

Не можна в цей день лаятися та сваритися

Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так

Краще цього дня не вирушати у далеку дорогу і залишитися вдома

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