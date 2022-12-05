У Кивому Розі прозвучало кілька вибухів

Містян закликали не знімати та не викладати у мережу наслідки ударів

У Кривому Розі в ніч на 5 грудня пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він заявив, що у місті було чутно кілька вибухів.

"Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на пʼяте грудня у Запоріжжі та на території окупованої Голої Пристані, що у Херсонські області, пролунали вибухи.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти вдарили ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста.

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