В Кивом Роге прозвучало несколько взрывов

Горожан призвали не снимать и не выкладывать в сеть последствия ударов
В Кривом Роге в ночь на 5 декабря прогремела серия мощных взрывов.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Он заявил, что в городе было слышно несколько взрывов.
"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", — сообщил Вилкул.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на пятое декабря в Запорожье и на территории оккупированной Голой Пристани в Херсонской области раздались взрывы.
Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что кафиры ударили ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города.
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