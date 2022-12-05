Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя приступать к реализации новых профессиональных и бизнес-проектов – результат окажется прямо противоположным ожидаемому. То же самое относится к принятию важных решений и общению: не стоит рисковать своим благополучием и хорошим отношением окружающих. Поскольку без работы в понедельник никак нельзя, необходимо подтянуть существующие "хвосты" и набросать план на завтрашний день.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому не стоит медлить с их лечением. От операций на сердце и сосудах необходимо отказаться.

Питание дня: голодать и поститься нежелательно, но продукты, входящие в пищевой рацион, должны быть максимально здоровыми и полезными – никаких солений и копченостей, жирной и жареной пищи.

Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются в течение недели.

Стрижка дня: стрижка находится под запретом.

Афоризм дня: "Если ты за добро благодарности ждешь, ты не даришь добро, ты его продаешь" (Омар Хайям).

Ангел-хранитель дня: Ломадор – продлевает молодость.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: нельзя бить посуду и лить воду без толку.

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