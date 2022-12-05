Астрологический прогноз на 5 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя приступать к реализации новых профессиональных и бизнес-проектов – результат окажется прямо противоположным ожидаемому. То же самое относится к принятию важных решений и общению: не стоит рисковать своим благополучием и хорошим отношением окружающих. Поскольку без работы в понедельник никак нельзя, необходимо подтянуть существующие "хвосты" и набросать план на завтрашний день.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому не стоит медлить с их лечением. От операций на сердце и сосудах необходимо отказаться.
Питание дня: голодать и поститься нежелательно, но продукты, входящие в пищевой рацион, должны быть максимально здоровыми и полезными – никаких солений и копченостей, жирной и жареной пищи.
Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются в течение недели.
Стрижка дня: стрижка находится под запретом.
Афоризм дня: "Если ты за добро благодарности ждешь, ты не даришь добро, ты его продаешь" (Омар Хайям).
Ангел-хранитель дня: Ломадор – продлевает молодость.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: нельзя бить посуду и лить воду без толку.
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