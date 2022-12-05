Астрологічний прогноз на 5 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна розпочинати реалізацію нових професійних та бізнес-проєктів – результат виявиться прямо протилежним очікуваному. Те саме стосується прийняття важливих рішень і спілкування: не варто ризикувати своїм благополуччям і хорошим ставленням свого оточення. Оскільки без роботи в понеділок ніяк не можна, необхідно підтягнути "хвости", що існують, і накидати план на завтрашній день.

Символ дня: чаша Ґрааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: колір морської хвилі, бірюзовий, аквамарин.

Щасливе каміння дня: рожеві перли, жовтий корал.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тож не варто зволікати з їхнім лікуванням. Від операцій на серці й судинах необхідно відмовитися.

Харчування дня: голодувати й постити небажано, але продукти, які входять до харчового раціону, мають бути максимально здоровими та корисними – жодних солінь і копченини, жирної та смаженої їжі.

Сни дня: сни нинішньої ночі – віщі, вони здійснюються протягом тижня.

Стрижка дня: стрижка цього дня під забороною.

Афоризм дня: "Якщо ти за добро на вдячність чекаєш, ти не даруєш добро, ти його продаєш" (Омар Хаям).

Ангел-охоронець дня: Ломадор – подовжує молодість.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна бити посуд і лити воду даремно.

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