В оккупированном Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

В Мариуполе утром прогремели два мощных взрыва в районе ул. Курчатова.

В субботу утром, 10 декабря, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области двое подростков подорвались на снаряде, оба получили травмы и находятся в больнице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе сегодня утром прогремели два мощных взрыва.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв — подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью — живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв — цепная реакция первого взрыва", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, он также добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае просто помаркированы лентами.

Минная опасность в Украине

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