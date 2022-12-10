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В оккупированном Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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Время на прочтение
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В оккупированном Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

Фото: Петр Андрющенко

В Мариуполе утром прогремели два мощных взрыва в районе ул. Курчатова.

В субботу утром, 10 декабря, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области двое подростков подорвались на снаряде, оба получили травмы и находятся в больнице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе сегодня утром прогремели два мощных взрыва.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв — подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью — живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв — цепная реакция первого взрыва", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, он также добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае просто помаркированы лентами.

Минная опасность в Украине

В Херсонской области в среду, 7 декабря, на российских минах погибли четверо полицейских. Они проводили в регионе стабилизационные мероприятия.

В Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – они погибли на месте.

Вблизи села Борозенское Харьковской области на мине взорвался автомобиль. В результате происшествия 55-летний мужчина погиб, еще один мужчина травмировался.

В Сумской области на поле взорвался комбайн.

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Дата публикации
Просмотры
205
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