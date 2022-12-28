Енергетик дав прогноз на 2023 рік: "Відключення будуть тривати"

В Україні 2023-го також будуть зберігатися відключення світла - менш або більш довготривалі. Українським енергетикам доводиться використовувати тільки тимчасові схеми для того, щоб забезпечити жителів електрикою.

Таку думку в інтерв'ю "Главреду" вислови президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Те, що ми бачимо зараз – менш або більш довготривалі відключення – буде тривати", - зауважив він.

Він називає ілюзією, мовляв, варто пережити зиму, а навесні вдасться все відновити. Справа не лише у тому, що попереду в енергетиків та немає необхідного обладнання. Росія поки не припинила атаки по об'єктах критичної інраструктури.

"Зрозуміло, що вони (удари РФ - Ред.) будуть мати місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Тому що традиційна конфігурація, яка, фактично, є пострадянською спадщиною, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити. Тим більше, що спроба все відновити в таких умовах буде певною мірою марнотратством, тому що будуть зберігатися ризики повторного знищення, - каже Михайло Гончар.

Нагадаємо, доктор економічних наук Андрій Длігач заявляв, що Росія не зможе ракетними обстрілами добитися тотального блекауту і руйнації енергосистеми України. Втім, "масові відключення і те, про що каже прем'єр-міністр, відключення на 5-7 днів, цілком ймовірні, потрібно до них готуватися".

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