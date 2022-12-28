Будут хлопоты и там: Данилов рассказал, куда россияне начали прятать свои бомбардировщики

В России уже не очень много подходящих самолетов, которые могут бомбить территорию Украины, говорит Данилов.

Россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток после "хлопов" на аэродроме "Энгельс". Впрочем, даже там им это не гарантирует безопасность.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, стратегических бомбардировщиков, которые были бы исправны и могли атаковать Украину, в России осталось не так много.

"Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край. Но поверьте, при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг там имел хлопоты", – высказался Данилов.

"Хлопки" в России

В последнее время в стране-террористке случается немало инцидентов на аэродромах и разных военных базах – они то взрываются, то вспыхивают. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты в РФ являются "объективным следствием процесса под названием война".

В последний раз "хлопок" посетил РФ ночью 26 декабря. Тогда во второй раз на месяц на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв.

Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. Предыдущий раз после "хлопка" сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих удары по Украине.

В России заявили о погибших военных.

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