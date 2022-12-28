Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 550 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 28 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 103 770 человек. Данные уточняются.

Об этом 28 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 103770 (+550) человек ликвидировано

танков ‒ 3017 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 6037 (+13) ед.

артиллерийских систем – 1999 (+1) ед.

РСЗО – 418 (+0) ед.

средства ПВО – 212 (+0) ед.

самолетов – 283 (+0) ед.

вертолетов – 267 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед.

специальная техника ‒ 179 (+0)

Напомним, что ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 тысяч солдат. То есть, считается, что эти потери вдвое превышают число погибших американских военнослужащих во Вьетнаме.

В то же время военный эксперт Олег Жданов сообщил, что за девять месяцев полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 13 генералов. И это, по его словам, нонсенс и рекорд для Книги Гиннеса.

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