"Укрэнерго" получило генераторы от Германии: где их будут использовать

Оборудование было предоставлено Федеральным агентством по технической помощи и посольством Германии в Украине.

"Укрэнерго" получило восемь генераторов от немецкого Федерального агентства по технической помощи (THW) и посольства Германии.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы получили от немецкого Федерального агентства по технической помощи (THW) и Посольства Германии в Украине 8 мощных генераторов. Несколько наших важных энергообъектов будут иметь гарантированное питание даже при масштабных повреждениях магистральных сетей", – отметил он.

По его словам, полученное оборудование уже поехало в регионы, где оно сейчас наиболее нужно.

Массированные удары по энергосистеме Украины

Начиная с 10 октября Россия массированно обстреливает объекты энергосистемы Украины, энергосистема уже пережила девять массированных террористических атак. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины вводятся почасовые и экстренные отключения света.

В "Укрэнерго" предупредили украинцев о том, что в Сети распространяется ложная информация об отмене аварийных отключений света. На самом же деле отказаться от аварийных отключений Украина сможет только после полного прекращения вражеских атак на энергосистему.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киев поступают стабильные объемы электрической энергии. Пока их удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Военный эксперт Роман Свитан предупредил, что Россия может усилить ракетные удары по Украине, особенно перед Новым годом. По его словам, очень опасное время до 30 декабря.

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