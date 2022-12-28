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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували 550 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували 550 окупантів

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 550 російських військових.

Таким чином, станом на 28 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 103 770 осіб. Дані уточнюються.

Про це 28 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 28.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 103770 (+550) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3017 (+1) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од.
  • артилерійських систем – 1999 (+1) од.
  • РСЗВ – 418 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од.
  • літаків – 283 (+0) од.
  • гелікоптерів – 267 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од.
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+0)

Нагадаємо, що раніше видання Newsweek написало, що Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі.

Водночас військовий експерт Олег Жданов повідомив, що за дев'ять місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні 13 генералів. І це, за його словами, нонсенс та рекорд для Книги Гіннеса.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2513
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