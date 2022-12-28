Єдині сини у батьків: на війні загинули рідні брати з Черкащини

Костянтинові було 26 років, а Віктору - 24 роки.

На війна загинули рідні брати Віктор та Костянтин Кравченки з міста Христинівка Черкаської області. Вони разом захищали Україну в боях з російськими окупантами на Херсонщині.

Про це повідомили в Христинівській міській раді.

Військовослужбовцю Костянтинові було 26 років, а Віктору лише 24 роки. Крім двох синів, більше дітей у батьків не було.

Брати служили в самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, повідомила "Суспільному" речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея.

"Старші солдати Віктор та Костянтин Кравченки загинули 23 грудня під час артилерійського обстрілу на Херсонщині", - розповіла вона.

Зазначається, що у Христинівці загиблих воїнів поховають у середу, 28 грудня.

Нагадаємо, на Донеччині 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк із позивним "Мерс", який був у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Олексій воював разом із батьком Іваном та рідним братом Андрієм, який загинув у липні під Бахмутом. Їхній батько тепер комісований, отримав важке поранення.

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