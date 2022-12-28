Эксперт рассказал, от чего будет зависеть курс доллара в 2023-м

Курс доллара в начале 2023-го может составлять от 38,8 до 42,2 грн.

В первые месяцы 2023-го курс доллара может вырасти на 2-3% – на 1-1,2 гривны за доллар. Впрочем, наличный курс январе-февраля, прежде всего, будет зависеть от событий на фронте.

Об этом сообщил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, пишет "Обозреватель".

По его словам, колебания в 2-3% возможны, если не произойдет резких смен на фронте. Доллар в начале года может стоить от 38,8 до 42,2 грн.

Эксперт отмечает, что в первые недели нового года больших резких изменений на валютном рынке ждать не стоит.

"Учитывая непростые реалии, сейчас прогнозировать сложно. Никакой прогноз не способен учесть непредсказуемые экономические и политические обстоятельства войны, последствия боевых действий. Поэтому курсовую ситуацию в течение января-февраля с осторожностью можно охарактеризовать как "контролируемую": на рынке допустимы колебания курса в пределах 2-х 3%", — отметил Марченко.

В целом, уверен Марченко, валютный рынок в следующем году в целом будет зависеть прежде всего от войны и ее последствий.

Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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