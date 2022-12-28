Експерт розповів, від чого буде залежати курс долара 2023-го

Курс долара на початку 2023-го може становити від 38,8 до 42,2 грн.

У перші місяці 2023-го курс долара може зрости на 2-3% - на 1-1,2 гривні за долар. Втім, готівковий курс січні-лютому перш за все буде залежатиме від подій на фронті.

Про це повідомив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, пише "Обозреватель".

За його словами, коливання в 2-3% можливі, якщо не відбудеться різких змін на фронті. Долар на початку року може коштувати від 38,8 до 42,2 грн.

Експерт наголошує, що у перші тижні нового року великих різких змін на валютному ринку очікувати не варто.

"Враховуючи непрості реалії, зараз прогнозувати складно. Ніякий прогноз не здатний врахувати непередбачувані економічні та політичні обставини війни, наслідки бойових дій. Тому курсову ситуацію протягом січня-лютого з обережністю можна охарактеризувати як "контрольовану": на ринку допустимі коливання курсу в межах 2-3%", - зазначив Марченко.

Загалом, переконаний Марченко, валютний ринок наступного року в цілому залежатиме насамперед від війни та її наслідків.

Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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